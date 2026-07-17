Der Poker um PayPal geht in die nächste Runde. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hält der Verwaltungsrat des Zahlungsdienstleisters das Übernahmeangebot von Stripe und Advent International über rund 53 Milliarden Dollar offenbar für unzureichend. Er stellt sich demnach mehr als die 60,50 Dollar je Aktie vor.Kurz und knapp• PayPal-Board offenbar mit 60,50 Dollar je Aktie unzufrieden.• Spiegelt das langfristige Potenzial von PayPal nicht vollständig wider.• Der Verwaltungsrat prüft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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