Der Starship-Start bereitet SpaceX erneut Probleme. Der Vorgang musste im letzten Moment gestoppt werden, da einige der Bauteile versagt hatten. Welche Probleme es gab und wann ein neuer Start angesetzt ist. Im Mai 2026 hatte SpaceX zum ersten Mal Starship V3 gestartet. Allerdings kam es bei der Landung des Boosters zu einer Explosion, was eine Untersuchung durch Behörden und ein vorläufiges Startverbot nach sich zog. Nach dem Abschluss der Untersuchungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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