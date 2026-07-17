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REPLOID mit starker Ergebnisentwicklung 2023-2025



17.07.2026 / 09:15 CET/CEST

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG REPLOID mit starker Ergebnisentwicklung 2023-2025 Vorläufige Ergebnisse 2025 bestätigen erfolgreichen Wachstumskurs mit einem Umsatz von € 38 Mio. und einem Jahresüberschuss von € 9 Mio.

Formalfehler im Zusammenhang mit der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2023 und 2024 bereinigt

Wels, 17. Juli 2026 - Die REPLOID Group AG ("REPLOID") rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von € 38 Mio. und einem Jahresüberschuss von € 9 Mio. Die vorläufigen Zahlen unterstreichen den konsequenten Wachstumskurs des Unternehmens. Sie belegen zudem, dass die Reststoffverwertung mittels Insektenlarven ein innovatives und - bei entsprechender Umsetzung - wirtschaftlich attraktives Geschäftsmodell darstellt. Alle Werte gemäß österreichischem

Rechnungslegungsstandard (UGB) 2023 2024 2025e Umsatz € 0,7 Mio. € 5 Mio. € 38 Mio. Ergebnis vor Steuern € 0,1 Mio. € 1 Mio. € 12 Mio.

Die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden im August 2026 veröffentlicht. Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: "Es ist uns gelungen, die für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten ambitionierten Ertragsziele zu erreichen. Dies unterstreicht die Tragfähigkeit unseres hoch skalierbaren Geschäftsmodells." Darüber hinaus hat REPLOID die Formalfehler im Zusammenhang mit der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 mittlerweile bereinigt. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wurde eine Methodik entwickelt, wie Projekte mit - insbesondere aufgrund von Genehmigungsprozessen - längeren Laufzeiten bilanziell zu behandeln sind. Diese Methodik wurde bereits auf die Abschlüsse 2023 und 2024 angewendet. Wie erwartet ergaben sich bei der erneuten Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2023 keine Änderungen gegenüber der ursprünglich festgestellten und veröffentlichten Fassung. Im Jahresabschluss 2024 wurden infolge der neuen Methodik zusätzliche Wertberichtigungen in Höhe von € 1,7 Mio. berücksichtigt. Bei unverändertem Umsatz von € 5 Mio. sank der Betriebserfolg innerhalb der Erwartungen - wie im Mai 2026 kommuniziert - auf € 1 Mio. und verblieb damit auf solidem Niveau. Philip Pauer ergänzt: "Wie erwartet hat sich bestätigt, dass die Abschlüsse 2023 und 2024 korrekt erstellt wurden. Nach Abschluss dieser Thematik liegt unser voller Fokus wieder auf dem operativen Geschäft." Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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