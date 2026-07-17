Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach Wal-Käufen für 16,7 Milliarden Dollar

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose wird im Juli 2026 von einem Widerspruch bestimmt, der den gesamten Markt spaltet. BTC notiert bei rund 64.700 Dollar nach einer Rallye von zehn Prozent vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. In derselben Phase kauften die größten Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Gleichzeitig verloren Spot-Bitcoin-ETFs im Juni 4,5 Milliarden Dollar und verzeichneten den schwächsten Monat seit Produktstart. Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar. Bestimmen die Wale mit ihren Milliardenkäufen die Bitcoin Prognose, oder behalten die ETF-Verkäufer recht?

Die Bitcoin Prognose zwischen Wal-Akkumulation und ETF-Rekordabflüssen

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni 2026 Nettobeträge von 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen Negativrekord seit der Einführung der Produkte im Januar 2024 auf. Wallstreet-online berichtete, dass BlackRocks IBIT mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der Monatsbelastung verursachte. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für das gesamte Jahr 2026 drehten damit erstmals ins Negative. Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen ins Plus zurück. In der Woche bis zum 11. Juli erreichten die Nettozuflüsse 197 Millionen Dollar und lieferten den ersten stabilen Datenpunkt für die Bitcoin Prognose seit Wochen.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten verstärkten die Erholung. Die Wirtschaft schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000, wie Fortune berichtete. Ein Short Squeeze liquidierte gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar innerhalb eines Tages und trieb BTC über 63.000 Dollar. Die größten Bitcoin-Wallets kauften in derselben Phase über 270.000 BTC bei Kursen nahe 59.000 Dollar. Metaplanet erreichte den Meilenstein von 43.000 BTC in der Unternehmenskasse und wurde damit der drittgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter weltweit.

BTC notiert bei rund 64.700 Dollar, 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.199 Dollar aus dem Oktober 2025. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar.

Changelly prognostiziert einen Durchschnittskurs von 69.340 Dollar für Juli 2026. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster Katalysator für die Bitcoin Prognose. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC neues Kapital in gleicher Höhe für eine Verdopplung, und genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit einem völlig anderen Renditeprofil.

Pepeto liefert Risikobewertung und Handelsinfrastruktur vor dem Listing

Selbst eine vollständige Rückkehr von BTC zum Allzeithoch bei 126.199 Dollar bedeutet vom aktuellen Niveau knapp eine Verdopplung. Diese Bewegung kann den Rest des Jahres 2026 dauern. Presale-Einstiege bieten eine andere Gleichung, weil das Listing-Ereignis die Rendite in einem konzentrierten Moment freisetzt, den ein Vermögenswert mit 1,25 Billionen Dollar Bewertung nicht replizieren kann.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto als Handelsplattform konzipiert, die Werkzeuge liefert, bevor der Token an die Börse geht. Der Risk Scorer bildet die erste Verteidigungslinie für Händler, indem er Token und Smart Contracts auf versteckte Risiken prüft, bevor Kapital in eine Position fließt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken, ohne dass Händler den Umweg über separate Plattformen und doppelte Transaktionsgebühren nehmen müssen. SolidProof hat als externes Prüfunternehmen die vollständige Codebasis einer eingehenden Sicherheitsanalyse unterzogen und den Vertrag ohne Beanstandungen freigegeben, was Investoren eine dokumentierte Grundlage für ihre Entscheidung gibt.

Im Presale sind mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, während der breitere Kryptomarkt im Juni zwanzig Prozent verlor. Kapital, das während eines Rückgangs in ein Projekt fließt, ist ein Vertrauenssignal, das in vergangenen Zyklen häufig nahe bedeutenden Wendepunkten auftrat. Die bevorstehende Börsennotierung kann den Einstiegspreis grundlegend verändern, weil die gesamte aufgestaute Nachfrage am ersten Tag auf das verfügbare Angebot trifft.

Die Bitcoin Prognose debattiert über Prozentwerte in einem Markt, der Billionen braucht, um sich zu bewegen. Bei Pepeto entscheidet ein einziges Ereignis über die Rendite, und die Runden füllen sich, während der Markt noch über die Richtung von BTC diskutiert. Während die Bitcoin Prognose über Monate auf ein 2x zielt, bietet der Presale-Einstieg eine Dynamik, bei der jede geschlossene Runde den Preis für alle hebt, die danach kommen, und dieses Zeitfenster verkürzt sich mit jedem Tag.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung von 57.950 auf 64.700 Dollar, doch bei einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar bleibt die Rendite pro eingesetztem Dollar eng begrenzt. Pepeto verbindet den Risk Scorer und die Cross-Chain-Bridge mit einem Presale-Einstieg, der die Dynamik eines Listing-Ereignisses auf seiner Seite hat. In vergangenen Zyklen legten Wallets, die während der Angstphase positionierten, die Grundlage für die größten Renditen. Der aktuelle Presale-Zugang endet mit der Börsennotierung, und der Einstieg von heute könnte nach dem ersten Handelstag nicht mehr verfügbar sein. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und auf BTC wartet, wartet auf ein 2x. Wer vor dem Listing handelt, positioniert sich für den Moment, der die Wartezeit beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Wal-Akkumulation für die Bitcoin Prognose?

Wale kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während ETFs 4,5 Milliarden Dollar verloren. Dieses Muster trat in vergangenen Zyklen nahe bedeutenden Tiefs auf und stützt eine positive Bitcoin Prognose, sofern die ETF-Zuflüsse stabil bleiben.

Welche Werkzeuge bietet Pepeto vor dem Listing?

Pepeto bietet einen Risk Scorer für die Prüfung von Token-Verträgen und eine Cross-Chain-Bridge für den Transfer zwischen Netzwerken. Beim Presale flossen mehr als 10 Millionen Dollar in das Projekt, und alle Details finden Sie auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).