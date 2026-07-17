Janus Henderson Global HYFA Paris-aligned Climate Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 17
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.07.26
|IE000JL9SXXX
|132,971.00
|USD
|0
|1,626,802.30
|12.2343
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.07.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|426,483,997.10
|114.674
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.07.26
|IE000LSFKXXX
|716,306.00
|GBP
|0
|7,236,331.87
|10.102
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.07.26
|IE000LH4DXXX
|28,940.00
|EUR
|0
|331,323.17
|11.4486
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