München (ots) -- Freitag, 17. Juli 2026: "I am Zlatan" (20:15 Uhr)- Sonntag, 19. Juli 2026: "Eis am Stiel" (20:15 Uhr)Vom Aufstieg internationaler Sportgrößen bis zu den Abenteuern einer Kult-Clique: RTLZWEI präsentiert ein abwechslungsreiches Spielfilm-Wochenende. Am Freitag feiern mit "I am Zlatan" und "The Iron Claw" gleich zwei mitreißende Sportdramen ihre Free-TV-Premiere. Am Sonntag folgt mit vier Filmen der legendären "Eis am Stiel"-Reihe ein Wiedersehen mit Benny, Johnny und Momo.Freitag, 17. Juli 2026Mit "I am Zlatan" (20:15 Uhr) feiert das Sportdrama seine Free-TV-Premiere bei RTLZWEI und erzählt die Geschichte einer der größten Fußballpersönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Der Film basiert auf der Autobiografie von Zlatan Ibrahimovic, in der deutschen Synchronfassung übernimmt Sportjournalist Marcel Reif eine Sprecherrolle. Im Mittelpunkt steht Zlatans Weg aus einem Problemviertel in Malmö bis an die Spitze des internationalen Fußballs.Anschließend folgt mit "The Iron Claw" (22:20 Uhr) die Free-TV-Premiere des bewegenden Sportdramas über die legendäre Wrestling-Familie Von Erich. Zac Efron, Jeremy Allen White und Harris Dickinson verkörpern die Brüder, die unter dem strengen Regiment ihres Vaters nach Ruhm streben und dabei mit familiären Schicksalsschlägen kämpfen.Den Abschluss des Sportabends bildet "Heart Of Champions" (01:00 Uhr). Michael Shannon und Alexander Ludwig stehen im Mittelpunkt des Sportdramas über Teamgeist und Zusammenhalt, in dem ein ehemaliger Armeeveteran ein zerstrittenes College-Ruderteam wieder auf Erfolgskurs bringen soll.Sonntag, 19. Juli 2026Mit gleich vier Filmen widmet RTLZWEI der Kultreihe "Eis am Stiel" einen ganzen Abend. Die deutsch-israelische Filmreihe entwickelte sich ab 1978 zu einem der größten Kinoerfolge ihrer Zeit und begeisterte mit Rock'n'Roll-Hits, frechem Humor und Geschichten über das Erwachsenwerden. Bis 1988 entstanden insgesamt acht Filme, deren Hauptfiguren Benny, Johnny und Momo bis heute Kultstatus genießen.Den Auftakt macht "Eis am Stiel" (20:15 Uhr), der den Grundstein der Erfolgsreihe legt. Benny verliebt sich in Nellie, die sich jedoch für seinen selbstbewussten Freund Momo entscheidet - mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Anschließend sorgt "Eis am Stiel II - Feste Freundin" (22:05 Uhr) mit neuen Liebeswirren und jeder Menge Rock'n'Roll für beste Unterhaltung.Mit "Eis am Stiel III - Liebeleien" (23:50 Uhr) folgt der in Deutschland erfolgreichste Film der Reihe, in dem Bennys attraktive Cousine Trixi für reichlich Aufregung sorgt. Zum Abschluss geraten Benny, Johnny und Momo in "Eis am Stiel IV - Hasenjagd" (01:40 Uhr) beim Militärdienst von einer turbulenten Situation in die nächste und bleiben dabei dem bewährten Mix aus Slapstick, Verwechslungen und augenzwinkerndem Humor treu.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 17. Juli 2026, und Sonntag, 19. Juli 2026, bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6316295