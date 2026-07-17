Bonn (ots) -Der Generationenwechsel erreicht zunehmend auch den Immobilienmarkt. In Bonn, Bad Godesberg, Rhein-Sieg-Kreis und Köln stehen viele Eigentümer vor einer Situation, die häufig emotional und wirtschaftlich zugleich ist: Sie haben eine Immobilie geerbt und müssen entscheiden, ob sie diese behalten, sanieren oder verkaufen möchten.Was auf den ersten Blick nach einer erfreulichen Vermögensübertragung aussieht, entwickelt sich in der Praxis oft zu einer komplexen Aufgabe. Energetische Anforderungen, steigende Sanierungskosten und ein zunehmend kritischer Käufermarkt sorgen dafür, dass Eigentümer heute deutlich mehr beachten müssen als noch vor wenigen Jahren.Für Astrid Heuser und Tim Zingler von Heuser Immobilien (http://www.heuserimmobilien.com/) gehört genau diese Situation mittlerweile zum Tagesgeschäft."Viele der Immobilien, die heute vererbt werden, stammen aus den 1960er, 1970er oder 1980er Jahren. Die Häuser wurden gepflegt, entsprechen aber oft nicht mehr den energetischen Anforderungen, die Käufer heute erwarten", erklärt Astrid Heuser (https://heuserimmobilien.com/ueber-uns/?utm_source=chatgpt.com).Der Bonner Immobilienmarkt bleibt attraktiv - aber Käufer rechnen genauerBonn zählt weiterhin zu den wirtschaftlich stabilsten Städten Nordrhein-Westfalens. Die Bundesstadt profitiert von ihrer Rolle als Wissenschaftsstandort, zahlreichen Bundesbehörden, internationalen Organisationen und einer konstant hohen Wohnraumnachfrage.Dennoch hat sich der Markt verändert.Während Käufer in Zeiten extrem niedriger Zinsen viele Modernisierungskosten in Kauf nahmen, werden Immobilien heute deutlich genauer geprüft. Besonders die Energiebilanz eines Hauses spielt bei Kaufentscheidungen eine immer größere Rolle.Heizung, Dämmung, Fenster, Dach und Energieausweis gehören mittlerweile zu den ersten Themen, die Interessenten ansprechen."Käufer kalkulieren heute wesentlich genauer als noch vor einigen Jahren. Sanierungskosten werden unmittelbar in die Kaufpreisverhandlungen einbezogen", sagt Tim Zingler (https://heuserimmobilien.com/ueber-uns/?utm_source=chatgpt.com), Immobilienwirt B.Sc. und Immobilienmakler bei Heuser Immobilien.Geerbte Immobilien stellen Eigentümer vor besondere EntscheidungenViele Erben kennen den tatsächlichen Zustand einer Immobilie nur oberflächlich. Oft wurde das Haus jahrzehntelang von den Eltern oder Großeltern bewohnt.Die emotionale Bindung ist hoch, die objektive Bewertung dagegen schwierig.Hinzu kommt die Frage, ob vor einem Verkauf noch investiert werden sollte.Neue Fenster? Eine moderne Heizungsanlage? Dämmmaßnahmen?Genau hier passieren nach Beobachtung vieler Marktteilnehmer häufig Fehler.Nicht jede Investition erhöht den Verkaufspreis automatisch. Manche Maßnahmen rechnen sich wirtschaftlich kaum, andere können den Verkaufswert erheblich steigern."Der wichtigste Schritt ist zunächst eine realistische Analyse der Immobilie. Erst danach lässt sich beurteilen, welche Maßnahmen tatsächlich sinnvoll sind", erläutert Astrid Heuser.Bad Godesberg besitzt einen besonderen ImmobilienbestandEine Besonderheit der Region liegt im hohen Anteil historischer Immobilien.Insbesondere in Bad Godesberg, Plittersdorf, Rüngsdorf, der Südstadt und Teilen des Villenviertels finden sich zahlreiche Gebäude mit historischer Bausubstanz und denkmalgeschützten Elementen. Die Region ist geprägt von Villen, ehemaligen Diplomatenresidenzen und architektonisch bedeutenden Wohnhäusern.Für Eigentümer bedeutet das häufig zusätzliche Anforderungen.Denn bei denkmalgeschützten Immobilien gelten andere Regeln als bei klassischen Wohnhäusern."Denkmalgeschützte Immobilien gehören zu unseren besonderen Schwerpunkten. Hier reicht eine Standardvermarktung oft nicht aus. Käufer erwarten fundierte Informationen über Substanz, Auflagen und Entwicklungsmöglichkeiten", erklärt Astrid Heuser.Moderne Vermarktung beginnt heute lange vor der ersten BesichtigungNeben der fachlichen Einordnung hat sich auch die Vermarktung selbst verändert.Heuser Immobilien verbindet langjährige Erfahrung mit modernen digitalen Vermarktungsstrategien. Das familiengeführte Unternehmen wird von Astrid Heuser und ihrem Sohn Tim Zingler gemeinsam geführt. Das Team betreut Eigentümer insbesondere in Bonn, Bad Godesberg, Rhein-Sieg-Kreis und Köln."Da treffen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite jahrzehntelange Erfahrung rund um Immobilien und Bausubstanz, auf der anderen Seite moderne Vermarktung, Social Media und digitales Immobilienmarketing", beschreibt Tim Zingler den Ansatz des Unternehmens.Durch professionelle Exposés, hochwertige Bildwelten, digitale Reichweitenstrategien und eine zielgerichtete Käuferansprache können Immobilien heute deutlich präziser positioniert werden als noch vor wenigen Jahren.Fazit: Wer geerbte Immobilien besitzt, sollte frühzeitig handelnDie kommenden Jahre werden den Immobilienmarkt in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis weiter verändern. Steigende Anforderungen an Energieeffizienz, ein wachsender Bestand geerbter Immobilien und die zunehmende Bedeutung professioneller Vermarktung sorgen dafür, dass Eigentümer vor komplexeren Entscheidungen stehen als früher.Wer eine Immobilie geerbt hat, sollte deshalb nicht nur auf den möglichen Verkaufspreis schauen. Ebenso wichtig sind die Fragen nach Sanierungsbedarf, Marktpositionierung, Zielgruppe und langfristiger Wertentwicklung."Jede Immobilie hat ihre eigene Geschichte. Entscheidend ist, daraus die richtige Strategie für den Eigentümer abzuleiten", so Astrid Heuser abschließend.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.heuserimmobilien.comPressekontakt:Heuser ImmobilienTurmstr. 553175 BonnTelefon (Mobil): +49 170 1222480Telefon (Festnetz): +49 228 20777400E-Mail: office@heuserimmobilien.comWebsite: www.heuserimmobilien.comPressekontakt:kontakt@keniq.deOriginal-Content von: Heuser Immobilien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183062/6316311