Die Profitabilität und der Free Cashflow von Mercedes-Benz dürften besser ausfallen, als bislang vom Markt erwartet wird. So zumindest hat sich Tom Narayan von der RBC positioniert. Der Markt geht davon aus, dass das Wachstum im Van-Segment am oberen Rand der avisierten Spanne von 8 bis 10 Prozent liegen wird. Die Marge im Autogeschäft soll sich innerhalb der Prognosespanne von drei bis fünf Prozent einpendeln. Mercedes-Benz wird seine Q2-Zahlen am 28. Juli vorlegen.Im Vorfeld der Q2-Zahlen ließ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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