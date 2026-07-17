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Dow Jones News
17.07.2026 09:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Nächste Verkaufswelle bei Halbleiteraktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Nächste Verkaufswelle bei Halbleiteraktien

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag überwiegend mit kräftigen Verlusten gezeigt. Sie folgten damit der Vorlage der Wall Street, insbesondere den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Einmal mehr kam es zu einer Verkaufswelle im Technologiesektor. Marktteilnehmer erklärten das mit Sorgen über mittlerweile viel zu hohe Bewertungen und verwiesen außerdem auf die andauernd extrem hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz.

Wieder einmal standen besonders Halbleiterwerte unter Druck, die bisherigen Highflyer des Jahres - und das trotz jüngst besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen von TSMC und ASML. Laut Marktstratege James Ooi von Tiger Brokers hinterfragen die Marktakteure nach der Kursrally im bisherigen Jahresverlauf zunehmend die hohen Bewertungen. Deshalb reichten auch gute Unternehmenszahlen nicht mehr für weitere Kursanstiege.

Während in Seoul wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, ging es in Tokio für den Topix um 2,7 Prozent nach unten. Der Nikkei-Index gab sogar 4,0 Prozent ab. Der HSI in Hongkong (Späthandel) verlor 2,0 Prozent, der Shanghai-Composite sackte um 3,1 Prozent ab. In Sydney büßte das Marktbarometer 0,5 Prozent ein.

Tendenziell belastend wirkte auch andauernde militärische Gewalt im Nahen Osten mit der Folge einer inzwischen wieder kaum noch passierbaren Straße von Hormus. Der Brent-Ölpreis zeigte sich dessen ungeachtet auf dem zuletzt bereits auf rund 85 Dollar erhöhten Niveau wenig verändert. Die Analysten von ANZ Research bemerkten, dass die Preise weiterhin deutlich unter dem Höchststand von Ende April lägen. Solange der Ölpreis unter 90 Dollar bleibe, seien die Risiken für Wachstum und Inflation in Asien aus ihrer Sicht beherrschbar.

In Tokio rutschten die Kurse KI-naher Aktien wie Advantest um 7,2, Softbank Group um 9,0 oder Tokyo Electron um 8,2 Prozent ab. Murata Manufacturing knickten um 9,1 Prozent ein. In Taiwan verbilligten sich TSMC nach der Vorlage starker Geschäftszahlen am Vortag nach Börsenschluss um 7,3 Prozent. Der Chip-Auftragsfertiger hatte auch angekündigt, zusätzlich 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um seine Führungsposition in den globalen Halbleiterlieferketten auszubauen.

In Hongkong, wo zuletzt Kursgewinne von Technologieschwergewichten wie Alibaba, Tencent oder Meituan gestützt hatten, ging es für die Halbleiteraktien Hua Hong Grace und SMIC um 11,2 bzw. 9,6 Prozent südwärts. Alibaba, Meituan und Tencent fielen ebenfalls deutlich um je rund 4,5 Prozent. Montage Technology kamen mit einem Minus von 8,2 Prozent unter die Räder. Der chinesische Speicherchiphersteller hatte eine südkoreanische Kartelluntersuchung bekannt gegeben. Dabei soll es um mögliche Verstöße gegen das südkoreanische Wettbewerbsrecht im Zusammenhang mit angeblicher Preisabsprache bei Halbleiterkomponenten gehen. Die gleiche Razzia richtete sich demnach gegen die koreanischen Niederlassungen von Renesas Electronics aus Japan und Rambus aus den USA. Renesas gaben um 7,7 Prozent nach. 

INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.796,70  -0,5    +0,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)    3.065,45  -2,7   +15,2      08:00 
Kospi (Seoul)      Feiertag       +61,8 
Hang-Seng (Hongkong)  24.516,58  -2,0    -4,3      10:00 
Shanghai-Composite   3.764,15  -3,1    -5,1      09:00 
Straits-Times (Singapur)5.505,93  -0,6   +18,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien) 6.148,75  +0,7   -28,9      10:00 
KLCI (Malaysia)     1.733,78  +0,7    +3,2      10:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00    Do, 09:03 % YTD 
EUR/USD          1,1447  +0,1   1,1441     1,1468  -2,5 
EUR/JPY          185,70  -0,1   185,79     185,91  +0,9 
EUR/GBP          0,8497  +0,1   0,8488     0,8469  -2,5 
USD/JPY          162,20  -0,1   162,38     162,10  +3,5 
USD/KRW         1.479,99  +0,0  1.479,37    1.478,19  +2,7 
USD/CNY          6,7752  +0,0   6,7726     6,7674  -3,1 
USD/CNH          6,7769  +0,1   6,7730     6,7681  -2,9 
USD/HKD          7,8402  +0,0   7,8397     7,8389  +0,8 
AUD/USD          0,6986  -0,1   0,6996     0,6996  +4,7 
NZD/USD          0,5842  +0,0   0,5840     0,5854  +1,5 
BTC/USD        62.869,09  -1,9 64.104,05    64.722,46 -28,3 
 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         79,60  +0,8    0,65      78,95 
Brent/ICE         84,39  +0,2    0,16      84,23 
 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.993,90  +0,6   23,96    3.969,94 
Silber           55,41  -0,2   -0,10      55,51 
Platin         1.580,98  -2,3   -36,52    1.617,50 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

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