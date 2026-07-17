Fürth (ots) -
Passend zum Wochenende senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf zahlreiche unterschiedliche Produkte quer durch das gesamte Sortiment: Neben Kaffee und Erdnüssen sind ab sofort auch Orangennektar, Iso-Drinks und verschiedene Tiefkühlfrüchte dauerhaft günstiger zu haben. Wer jetzt also den Wochenendeinkauf plant, kann ganz beherzt zugreifen.
Wenn NORMA günstig bei seinen Zulieferern einkauft, profitieren davon direkt alle Kundinnen und Kunden. Das zeigt auch die aktuelle Preissenkung. In verschiedenen Produktkategorien werden daher Top-Preise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Perfekt für jeden, der jetzt sparen will.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 200 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 100 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
CAFFECIAO Gold Premium Kaffee entkoffeiniert 200 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 5,99 EUR
CAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
GRANDOS Gold entkoffeiniert 100 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
RIVER VALLEY Früchte verschiedene Sorten 500 / 750 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
EXCELLENZ BUFFET Mediterrane Cremes 150 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
FINEST Ajvar 340 ml
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
CONTE PASSIONE Aperitivo Sprizz 0,75 l
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
TRIMM Orangennektar 6 x 1,5 l
Bislang: 10,74 EUR
Jetzt: 10,14 EUR
TRIMM Orangennektar 1,5 l
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
SURF Isolight Drink 3 l
Bislang: 2,46 EUR
Jetzt: 2,33 EUR
SURF Isolight Drink 0,5 l
Bislang: 0,41 EUR
Jetzt: 0,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6316319
Passend zum Wochenende senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf zahlreiche unterschiedliche Produkte quer durch das gesamte Sortiment: Neben Kaffee und Erdnüssen sind ab sofort auch Orangennektar, Iso-Drinks und verschiedene Tiefkühlfrüchte dauerhaft günstiger zu haben. Wer jetzt also den Wochenendeinkauf plant, kann ganz beherzt zugreifen.
Wenn NORMA günstig bei seinen Zulieferern einkauft, profitieren davon direkt alle Kundinnen und Kunden. Das zeigt auch die aktuelle Preissenkung. In verschiedenen Produktkategorien werden daher Top-Preise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Perfekt für jeden, der jetzt sparen will.
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Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
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Bislang: 2,99 EUR
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CAFFECIAO Gold Premium Kaffee entkoffeiniert 200 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 5,99 EUR
CAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
GRANDOS Gold entkoffeiniert 100 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
RIVER VALLEY Früchte verschiedene Sorten 500 / 750 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
EXCELLENZ BUFFET Mediterrane Cremes 150 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
FINEST Ajvar 340 ml
Bislang: 1,49 EUR
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Bislang: 1,89 EUR
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Bislang: 10,74 EUR
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Bislang: 1,79 EUR
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Bislang: 2,46 EUR
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Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
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Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6316319
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