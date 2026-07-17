© Foto: DroneShieldDie DroneShield-Aktie wird nach der Jefferies-Analyse verkauft. Die Prognosen fallen, das Kursziel sinkt - und die Rekord-Shortquote verschärft den Abverkauf.DroneShield wird nach einer neuen Jefferies-Analyse erneut abgestraft. Die an der ASX gelistete Aktie schloss am Freitag 7,8 Prozent im Minus, nachdem das Investmenthaus seine Einstufung "Underperform" bestätigt und das Kursziel von 2,80 auf 2,05 australische Dollar, umgerechnet von rund 1,70 auf 1,24 Euro, gesenkt hatte. Zugleich kürzte Jefferies die Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um rund 9 Prozent und die Schätzungen für den Gewinn je Aktie um 5 bis 16 Prozent. Als Gründe nennen die Analysten ausbleibende …
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