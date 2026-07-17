DAX Prognose für Freitag, 17.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.025 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte sich mit Aufnahme des Xetra Handels nach Norden zu schieben. Die Bewegung verkümmerte aber direkt. Der Index setzte übergeordnet bis zum Nachmittag deutlich zurück. Die Bullen konnten den DAX rasch von seinem Tief lösen und wieder aufwärts an und über die 24.900 Punkte-Marke schieben und darüber auch den Xetra Schluss formatieren. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. DAX ging bei 24.887 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen. DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen.

Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen. Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung, während die erwartete Tagesrange zwischen 24.737 und 25.285 Punkten liegt.

Der DAX startete gestern bei 25.025 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer zunächst freundlichen Eröffnung gelang es den Käufern zwar, den Index kurzzeitig nach oben zu schieben, die Aufwärtsbewegung verlor jedoch schnell an Dynamik. Im weiteren Handelsverlauf dominierten die Verkäufer, wodurch der DAX bis zum Nachmittag deutlich nachgab.

Von den Tagestiefs aus setzte anschließend eine Erholung ein. Diese reichte aus, um den DAX wieder über die Marke von 24.900 Punkten zu führen und den Xetra-Handel bei 24.915 Punkten zu beenden. Nachbörslich setzte sich die Schwäche jedoch fort, sodass der Index den Handel bei 24.887 Punkten abschloss. Auch im heutigen Frühhandel blieb der Verkaufsdruck bestehen.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zum Xetra-Schluss am 16.07.2026 schlossen 22 Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten.

Die größten Gewinner:

Symrise: +2,48%

GEA Group: +2,07%

Henkel VZ: +1,64%

Die größten Verlierer:

Infineon: -4,80%

Siemens Energy: -2,67%

E.ON: -1,98%...

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