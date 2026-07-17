In einer Diskussion sprachen Jonas Piela, Dr. Bogdan Werth (Microsoft), Christian Bokelmann (Insiders Technologies), Heinz B. Wietfeld (Hyland), Timm Hendrik Krieger (SIGNAL IDUNA) und Sebastian Schulz (Pentadoc) über die Zukunft der Assekuranz zwischen Hyper-Scalern, KI und verkrusteter IT-Struktur. Die Versicherungsbranche befindet sich an einer historischen Bruchstelle. Während Hyperscaler die totale Disruption versprechen, kämpft die Realität in den Chefetagen oft noch mit der strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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