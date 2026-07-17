XRP Prognose im Juli 2026 nach der Kurszielkürzung und dem seltenen RSI-Kaufsignal

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Die XRP Prognose trifft im Juli 2026 auf eine Ausgangslage, die es in zwölf Jahren nur einmal gegeben hat. Der wöchentliche RSI erreichte die Überverkauft-Zone, während XRP nahe 1,11 Dollar handelt und damit über 70 Prozent vom Hoch bei 3,65 Dollar verloren hat. Standard Chartered kürzte das Jahresendziel um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,47 Milliarden Dollar angezogen, doch der Kurs fällt weiter. Trennt sich hier institutionelles Kaufinteresse vom Preis, oder zeigt die XRP Prognose einen weiteren Rückgang an?

XRP Prognose nach dem RSI-Signal und der Verzögerung des CLARITY Act

XRP verlor im Juni rund 20 Prozent und startete den Juli nahe 1,05 Dollar. Der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen würde, verfehlte das vom Weißen Haus gesetzte Ziel am 4. Juli. Der Senat ging am 29. Juni in die Sommerpause und kehrte erst am 13. Juli zurück, wobei zunächst das Verteidigungsgesetz Vorrang hat. Eine Abstimmung über den CLARITY Act ist laut wallstreet-online frühestens Ende Juli oder Anfang August zu erwarten. Diese Verzögerung hält die XRP Prognose in einem engen Korridor gefangen.

Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und kürzte damit um 65 Prozent, wie 99Bitcoins berichtete. Selbst dieses reduzierte Ziel erfordert eine Erholung von 155 Prozent vom aktuellen Niveau. Auf der institutionellen Seite haben Spot-XRP-ETFs seit November 2025 über 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen angezogen, mit acht positiven Wochen in Folge. Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt über vier XRP-ETFs. Ripple erhielt die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und erweiterte damit seine europäische Reichweite. Der wöchentliche RSI erreichte die Überverkauft-Zone, ein Signal das in den vergangenen zwölf Jahren nur einmal aufgetreten ist.

Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 1,18 Dollar mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar. Die Unterstützung liegt bei der 1,00-Dollar-Marke, und der Widerstand beginnt bei 1,15 und verstärkt sich bei 1,20 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 68 Milliarden Dollar. Händler auf Polymarket sehen eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass XRP den Juli über 1,20 Dollar abschließt.

Die XRP Prognose bleibt an externe Faktoren gebunden, die kein einzelner Anleger kontrolliert. Gesetzgebung, ETF-Dynamik und Markterholung müssen zusammenwirken, bevor sich die Bewertung ändert. Von 1,11 Dollar mit 68 Milliarden Dollar darüber ist der Weg zu echten Vervielfachungen strukturell begrenzt, und genau diese Begrenzung lenkt wachstumsorientiertes Kapital in Einstiege mit eigenem Preisauslöser.

Pepeto setzt auf einen Risk Scorer und gebührenfreien Handel vor dem erwarteten Listing

Wenn große Token auf externe Katalysatoren warten müssen, bevor sich ihre Bewertung ändert, bieten Projekte mit einem eingebauten Listing-Ereignis die klarsten Einstiege. Die XRP Prognose zeigt diesen Unterschied deutlich, denn XRP braucht eine Senatsabstimmung und Monate an Marktbewegung für eine Erholung auf 2,80 Dollar.

Der Gründer hinter dem originalen Pepe-Token hat mit Pepeto eine Handelsplattform gebaut, deren Risk Scorer jede Position automatisch prüft, bevor ein Tausch abgeschlossen wird. Käufer vermeiden auf diese Weise unsichere Smart Contracts, ohne selbst den Code analysieren zu müssen. PepetoSwap wickelt Transaktionen kostenfrei ab und unterstützt dabei Ethereum, BNB Chain sowie Solana. Damit beseitigt die Plattform zwei Hürden gleichzeitig, denn sie senkt die Handelskosten und erhöht die Sicherheit bei jedem einzelnen Tauschvorgang.

Bevor der öffentliche Presale startete, hat die Prüfgesellschaft SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code in einem mehrstufigen Verfahren vollständig analysiert und als technisch einwandfrei eingestuft. In den Presale flossen mehr als 10 Millionen Dollar, während der Gesamtmarkt in extremer Angst verharrte und der breite Kryptomarkt keine klare Richtung fand. Der Gesamtvorrat liegt bei 420 Billionen Token und ist dauerhaft fixiert. Dieser feste Vorrat unterscheidet das Projekt von Token, deren Angebot nachträglich erhöht werden kann.

Das erwartete Binance-Listing bildet den Abschluss der Presale-Phase und erzeugt den Moment, an dem frühe Teilnehmer ihren Einstiegspreis mit dem Eröffnungskurs an der Börse vergleichen können. Jede Stufe des Presales rückt den Token näher an diesen Übergang heran. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind der Zeitplan und sämtliche Funktionen direkt einsehbar. Während die XRP Prognose auf politische Entscheidungen wartet, bietet dieser Presale einen Einstieg, dessen Katalysator bereits feststeht und keiner externen Genehmigung bedarf.

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Fazit

Die XRP Prognose beschreibt einen Pfad, der Gesetzgebung und fortgesetzte ETF-Zuflüsse gleichzeitig benötigt, und keiner dieser Faktoren liegt in der Hand eines einzelnen Anlegers. PEPE hat gezeigt, dass ein Token ohne fertige Produkte eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar erreichen kann, wenn der Einstiegszeitpunkt stimmt. Pepeto bringt geprüfte Werkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing mit, das die XRP Prognose bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht bieten kann. Das Presale-Fenster schließt sich mit dem Börsenstart, und frühe Teilnahme könnte den Unterschied ausmachen, den späte Beobachter nicht mehr einholen können.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt nahe 1,11 Dollar mit einem Durchschnittsziel von 1,18 Dollar laut Changelly und einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar. Die Abstimmung über den CLARITY Act und die ETF-Zuflüsse gelten als entscheidende Katalysatoren für die XRP Prognose.

Warum wird Pepeto neben der XRP Prognose beobachtet?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einem Risk Scorer und gebührenfreiem Handel über PepetoSwap vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Details zum Presale und den Werkzeugen finden sich auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).