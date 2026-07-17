FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,12 Prozent auf 125,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,12 Prozent.

Es gab zunächst wenige klare Impulse. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Das US-Militär bombardierte in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran. Mit den Angriffen auf Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten. Der Iran holte in Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain sowie Katar aus. Die Ölpreise legten allerdings nur geringfügig zu und bewegten den Anleihemarkt kaum.

Durch Konjunkturdaten aus der Eurozone und Deutschland werden nur wenige Impulse erwartet. Es werden zwar Zahlen zur Inflationsentwicklung in der Eurozone veröffentlicht. Es handelt sich aber lediglich um eine zweite Schätzung für den Monat Juni. Laut der ersten Schätzung war die Inflationsrate im Juni von 3,2 Prozent im Vormont auf 2,8 Prozent gesunken. Die EZB strebt allerdings auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Die EZB dürfte daher laut Ökonomen im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nochmals anheben. Auf der Sitzung am kommenden Donnerstag wird allerdings eine Bestätigung des Leitzinses erwartet./jsl/mis