WIESBADEN (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 20.07.2026
- (Nr. 255) Außenhandel (Detailergebnisse), Mai 2026
- (Nr. 256) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juni 2026
- (Nr. 257) Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2026
Dienstag, 21.07.2026
- (Nr. 258) Umsatz im Gastgewerbe, Mai 2026
- (Nr. 259) Reale Gesundheitsausgaben (preisbereinigt), Jahr 2024
- (Nr. 30) Zahl der Woche: Eintrittspreise und Erreichbarkeit von Schwimmbädern, Juni 2026, Jahr 2024
Mittwoch, 22.07.2026
- (Nr. 260) Gefährliche Abfälle, Jahr 2024
- (Nr. 261) Habilitationen, Jahr 2025
- (Nr. N050) Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024
Donnerstag, 23.07.2026
- (Nr. 262) Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024
- (Nr. 263) Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Jahr 2025
- (Nr. N051) Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder, Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025
Freitag, 24.07.2026
- (Nr. 264) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: https://list-pr.destatis.de/sympa
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6316379
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 20.07.2026
- (Nr. 255) Außenhandel (Detailergebnisse), Mai 2026
- (Nr. 256) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juni 2026
- (Nr. 257) Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2026
Dienstag, 21.07.2026
- (Nr. 258) Umsatz im Gastgewerbe, Mai 2026
- (Nr. 259) Reale Gesundheitsausgaben (preisbereinigt), Jahr 2024
- (Nr. 30) Zahl der Woche: Eintrittspreise und Erreichbarkeit von Schwimmbädern, Juni 2026, Jahr 2024
Mittwoch, 22.07.2026
- (Nr. 260) Gefährliche Abfälle, Jahr 2024
- (Nr. 261) Habilitationen, Jahr 2025
- (Nr. N050) Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024
Donnerstag, 23.07.2026
- (Nr. 262) Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024
- (Nr. 263) Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Jahr 2025
- (Nr. N051) Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder, Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025
Freitag, 24.07.2026
- (Nr. 264) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: https://list-pr.destatis.de/sympa
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6316379
© 2026 news aktuell