Trotz der jüngsten Kursrückgänge bleibt das Börsenbild bullish. Davon profitiert ein globaler Finanz- und Technologiekonzern mit starken Mittelzuflüssen und einem Gewinn über den Erwartungen. Nach dem charttechnischen Ausbruch eröffnet der ausgewählte Call außergewöhnliche Renditechancen.Ein globaler Vermögensverwalter untermauert seine starke Marktstellung mit einem verwalteten Vermögen in Billionenhöhe, hohen Mittelzuflüssen und einem Gewinn über den Erwartungen. Während Wettbewerber vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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