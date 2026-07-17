Der Goldpreis ist zuletzt erneut unter die Marke von 4.000 Dollar zurückgefallen. Derzeit kostet eine Feinunze 3.992 Dollar. Am Donnerstag verzeichnete das Edelmetall sogar den niedrigsten Schlussstand seit acht Monaten. Hintergrund waren die gestiegenen Spannungen im Nahen Osten, die sowohl die Ölpreise als auch die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben trieben und damit neue Sorgen über Inflation und Zinsen auslösten. Die Analysten der Bank of America erwarten derweil, dass die laufende Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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