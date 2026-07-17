Anleger bleiben vorsichtig: Technologiebranche zieht Börsen nach unten

Der Dax startet mit Verlusten in den Handel und notiert am Morgen etwas tiefer. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer und gibt nach. Belastend wirken die Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes vorbörslich ebenfalls im Minus liegen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel deutlich schwächer mit einem Minus von über 3 Prozent.
Makroökonomischer Überblick
Auf der makroökonomischen Agenda richtet sich der Blick heute vor allem auf mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Veröffentlicht werden unter anderem die US-Industrieproduktion für Juni, die Entwicklung der Baubeginne sowie das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Juli. Diese Daten liefern Hinweise auf die Verfassung der US-Wirtschaft und könnten den weiteren Zinspfad der Federal Reserve sowie die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Für Aufmerksamkeit sorgt am deutschen Markt vor allem SMA Solar. Die Aktie dürfte mit einem kräftigen Kurssprung in den Handel starten. Auslöser sind ein starkes Quartalswachstum sowie eine weitere Anhebung der Jahresziele. Die Zahlen deuten auf eine robuste operative Entwicklung hin und rücken den Wechselrichterhersteller nach einer längeren Phase schwacher Branchenstimmung wieder in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses.
Auf der Verliererseite steht Dermapharm. Die Aktie gerät vorbörslich deutlich unter Druck, nachdem die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für 2025 eingeleitet hat. Nach Angaben der Behörde bestehen konkrete Hinweise auf mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Im Fokus stehen die Bilanzierung einer Forderung inklusive Zinsansprüchen in Höhe von 63,2 Millionen Euro sowie mögliche Defizite bei der Offenlegung von Geschäften mit einem nahestehenden Unternehmen. Die Nachricht löste unmittelbar erhebliche Verkäufe aus und belastet das Vertrauen der Investoren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WHZ
|12,67
|23531,076006 Punkte
|19,61
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN9Y05
|8,20
|27649,898382 Punkte
|31,75
|Open End
|DAX
|Bear
|UG634Q
|27,38
|27515,530278 Punkte
|8,98
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UN7JSE
|30,40
|31999,142932 Punkte
|8,32
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN0LMB
|11,64
|23671,076256 Punkte
|21,66
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UR0N92
|0,12
|290,00 EUR
|7,25
|16.12.2026
|Walmart Inc.
|Call
|UG1PFN
|0,21
|140,00 EUR
|9,83
|15.12.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UN48DR
|2,02
|150,00 USD
|2,8
|16.06.2026
|Netflix, Inc.
|Call
|UG3WPN
|0,29
|87,50 USD
|5,88
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X15
|0,25
|300,00 USD
|8,6
|16.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UG3WYC
|6,00
|13,343728 EUR
|2
|Open End
|DAX
|Long
|UN602C
|1,73
|23922,360589 Punkte
|25
|Open End
|AMD Inc.
|Long
|UN83T6
|3,51
|400,847302 USD
|5
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|5,06
|33864,029213 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UG8PQ5
|1,71
|27096,233298 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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