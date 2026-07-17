ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach neuerlichen Eskalationen im Iran-Krieg hadert der Vermittlerstaat Pakistan mit seiner Rolle. Aktive Vermittlungsbemühungen vonseiten Pakistans in dem Konflikt ruhten derzeit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen im Land.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums alle Konfliktbeteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Insbesondere der möglicherweise neu aufflammende Konflikt zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen bringen Pakistan nach Angaben der Diplomatenkreise in Bedrängnis. Die Atommacht Pakistan unterhält mit Saudi-Arabien seit dem vergangenen Jahr ein Militärbündnis.

Am Montag war es zwischen den Huthi und der international anerkannten Regierung im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, zu einer der schwersten Konfrontationen seit Jahren gekommen. Am Donnerstag hatte der Huthi-Anführer Abdel Malik al-Huthi dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf Ölanlagen, Flughäfen und andere sensible Ziele gedroht./mar/DP/mis