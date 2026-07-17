© Foto: Dall-EBitcoin fällt unter 63.000 US-Dollar, Ethereum gibt fast 5 Prozent nach. Neue US-Angriffe und China-Sorgen schicken Anleger aus Risiko-Assets. Die kurze Erholungsrallye am Kryptomarkt ist vorerst beendet. Nachdem schwächere US-Inflationsdaten die Bitcoin und Ethereum im Wochenverlauf noch kräftig nach oben getrieben hatten, sorgt die eskalierende geopolitische Lage am Freitag für einen deutlichen Stimmungsumschwung. Neue US-Luftangriffe auf Iran und wachsende Sorgen vor erneuten Spannungen zwischen Washington und Peking belasten Risikoanlagen weltweit. Bitcoin verliert am Freitagvormittag 2,85 Prozent auf 62.876 US-Dollar und rutscht damit auch auf Wochensicht 1,47 Prozent ins Minus. Auch …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,BNB~USD,SOL~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE