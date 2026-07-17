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Die Bitcoin Prognose erhielt am 15. Juli 2026 den stärksten Rückenwind seit Monaten, als der US-Verbraucherpreisindex für Juni den größten monatlichen Rückgang seit April 2020 verzeichnete. BTC sprang über 65.000 Dollar, nachdem die Jahresrate auf 3,5 Prozent fiel und damit deutlich unter der Prognose von 3,8 Prozent lag. Spot-Bitcoin-ETFs beendeten ihre achtwöchige Abflussserie mit Zuflüssen von 197 Millionen Dollar. Ein Short Squeeze liquidierte Positionen im Wert von 230 Millionen Dollar innerhalb von zwei Sitzungen. Trägt dieser Rückenwind die Bitcoin Prognose über den Widerstand, oder entscheidet erst die Fed-Sitzung am 29. Juli?

Bitcoin Prognose nach CPI-Schock und dem Ende der ETF-Abflüsse

BTC kletterte am 15. Juli 2026 auf rund 65.000 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Auslöser war der CPI-Bericht für Juni, der einen Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zeigte laut CoinDesk. Die Jahresrate sank von 4,2 auf 3,5 Prozent und unterschritt die Erwartung von 3,8 Prozent deutlich. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel lag bei 0,0 Prozent im Monatsvergleich und zog die jährliche Kernrate auf 2,6 Prozent, den niedrigsten Wert seit Februar. Die Energiepreise fielen im Juni um 5,7 Prozent und trugen maßgeblich zum Rückgang bei.

Die Bitcoin Prognose gewann weiter an Dynamik, als am Folgetag der Erzeugerpreisindex ebenfalls unter den Erwartungen lag und um 0,3 Prozent fiel. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Fed-Sitzung am 29. Juli sank laut Forbes von über 34 auf rund 13 Prozent. Spot-Bitcoin-ETFs beendeten ihre achtwöchige Abflussserie mit 197,4 Millionen Dollar an Nettozuflüssen in einer einzigen Woche. BlackRocks IBIT führte mit 291,9 Millionen Dollar an Zuflüssen, während andere Fonds weiterhin Abflüsse verzeichneten. Der Juni hatte mit 4,5 Milliarden Dollar den schlimmsten Abflussmonat seit dem Start der Produkte im Januar 2024 markiert und die Bitcoin Prognose erheblich belastet.

Wale kauften in zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tief bei 57.950 Dollar, während Privatanleger in Panik verkauften. Citigroup senkte die 12-Monats-Bitcoin Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar und verwies auf die schwächere ETF-Nachfrage als Hauptgrund. Ein Short Squeeze liquidierte in zwei Sitzungen Positionen über 230 Millionen Dollar und verstärkte den Aufwärtsdruck deutlich.

Der Fear and Greed Index stieg auf 25, blieb aber in extremer Angst. Der Support liegt bei 61.600 Dollar, während der Widerstand zwischen 64.000 und 65.000 Dollar die nächste Hürde bildet. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar liefert die Bitcoin Prognose selbst bei einer vollständigen Erholung zum Allzeithoch nur eine Verdopplung vom aktuellen Niveau.

Pepeto und der Handelsplatz, der vor dem Presale fertig war

Während die Bitcoin Prognose ETF-Wenden und Inflationsdaten abwägt, hat ein Presale-Projekt seinen Handelsplatz und Risk Scorer fertiggestellt, bevor überhaupt Kapital eingesammelt wurde. Das ist Pepeto, und die Wal-Akkumulation bei Bitcoin macht das Timing noch deutlicher. PepetoSwap wickelt jeden Handel ab, und der Risk Scorer prüft Token, bevor Kapital gebunden wird. Beide Werkzeuge laufen bereits auf der offiziellen Pepeto-Website und bilden einen Handelsplatz, der heute funktioniert, statt auf eine Roadmap nach dem Start zu verweisen.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Projekt und hat den Handelsplatz und den Risk Scorer vor dem Start des Verkaufs fertiggestellt. Während andere Teams nach dem Start entwickeln, lief hier jedes Werkzeug bereits, als der erste Token verkauft wurde. SolidProof hat PepetoSwap und den Risk Scorer zusammen in einem einzigen Prüfbericht auditiert, den Käufer vor jeder Entscheidung einsehen und eigenständig verifizieren können. Diese geprüfte Grundlage gibt Käufern eine Sicherheitsebene, die viele Presales nicht bieten.

Trotz eines Bitcoin-Verlusts von 20 Prozent im Juni und den Rekordabflüssen bei ETFs flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale. Kapital, das während eines solchen Rückgangs in ein Projekt mit laufenden Werkzeugen fließt, könnte ein Signal für Überzeugung sein, nicht für zufälliges Interesse. Die Tokenstruktur mit einem Angebot von 420 Billionen Einheiten zielt auf Handelsaktivität ab, und sobald das erwartete Listing den öffentlichen Handel eröffnet, könnte sich der Einstiegswert grundlegend verändern.

Wo BTC bei 1,25 Billionen Dollar Bewertung enorme Summen für jede Verdopplung benötigt, folgt ein Presale-Einstieg einer anderen Rechnung. Das Fenster für den aktuellen Preis besteht nur bis zum Beginn des Listings, und danach verschwindet dieser Einstieg dauerhaft vom Markt. Wallets, die in früheren Zyklen vor der breiten Öffentlichkeit gehandelt haben, konnten die größten Renditen verzeichnen, und der aktuelle Presale könnte eine vergleichbare Ausgangslage bieten.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine CPI-bedingte Rallye über 65.000 Dollar und die erste ETF-Wende seit acht Wochen, doch bei 1,25 Billionen Dollar Bewertung braucht BTC gewaltige Summen für jede Verdopplung. Pepeto verbindet geprüfte Handelswerkzeuge mit einem Presale-Einstieg, den das erwartete Listing in öffentliche Marktpositionen verwandeln könnte. PepetoSwap und der Risk Scorer wurden vom Team vor dem Verkauf fertiggestellt und von SolidProof in einem vollständigen Audit bestätigt. Die Bitcoin Prognose stellt institutionelle Erholung in Aussicht, doch in jedem bisherigen Marktzyklus sammelten die Wallets mit den frühesten Positionen die größten Gewinne ein. Der Presale-Zugang endet mit dem Listing, und danach bestimmt allein der Börsenkurs den Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt bei rund 65.000 Dollar nach dem CPI-Schock, mit einem Support bei 61.600 Dollar und einem Widerstand bei 64.000 bis 65.000 Dollar. Citigroup senkte das 12-Monats-Ziel auf 82.000 Dollar, und die Fed-Sitzung am 29. Juli gilt als nächster Katalysator für die Bitcoin Prognose.

Warum zieht der Pepeto-Presale während des Marktabschwungs Kapital an?

Pepeto bietet PepetoSwap und einen Risk Scorer, die vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins vor dem Presale fertiggestellt und von SolidProof vollständig geprüft wurden. Alle Details sind auf pepetocoin.com (pepetocoin.com) einsehbar.