Pressbaum, Niederösterreich (ots) -Alkoholfreier Genuss auf ExpansionskursDer österreichische Getränkehersteller Höllinger setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und bringt seine Sirup-Range erstmals direkt in die Schweiz. Mit dem neuen Schweizer Webshop können Konsument:innen ab sofort die alkoholfreien Cocktail- und klassischen Bio-Sirupebequem online bestellen.Die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen wächst europaweit kontinuierlich. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für einen reduzierten Alkoholkonsum, möchten dabei aber nicht auf Geschmack, Qualität und besondere Genussmomente verzichten. Bereits lange bevor alkoholfreie Alternativen zum internationalen Trend wurden, setzte Höllinger als eines der ersten österreichischen Unternehmen auf innovative Produkte für bewussten Genuss.Pionier für alkoholfreie Alternativen erobert die SchweizMit dem Launch des neuen Schweizer Webshops werden die alkoholfreien Cocktail- und klassischen Bio-Sirupe von Höllinger erstmals flächendeckend für Kund:innen in der Schweiz verfügbar."Die Schweiz ist für uns ein spannender Markt mit einer hohen Affinität zu Qualität, Nachhaltigkeit und bewusstem Genuss. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Produkte nun direkt und unkompliziert für Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten verfügbar machen können", sagt Gerhard Höllinger, Gründer und Geschäftsführer von Höllinger.Mit alkoholfreien Cocktail- und Spritz-Varianten entwickelte das Unternehmen Konzepte, die zeigen, dass Genuss nicht an Alkohol gebunden ist. Heute stehen die Produkte für eine neue Selbstverständlichkeit: Menschen sollen die Freiheit haben, sich bewusst für oder gegen Alkohol zu entscheiden ohne dabei auf Geschmack, Erlebnis oder gesellschaftliche Teilhabe verzichten zu müssen.Der nächste Schritt einer europäischen WachstumsstrategieDer neue Schweizer Webshop ist jedoch erst der Anfang. Die Erweiterung in die Schweiz ist Teil der langfristigen Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie des Unternehmens. Bis Ende des Jahrzehnts plant Höllinger, eigene Online-Marktplätze in allen großen europäischen Märkten zu etablieren. Dazu zählen unter anderem die iberische Halbinsel mit Portugal und Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, die Benelux-Staaten, Polen sowie die CEE-Region mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn und die nordischen Märkte Norwegen, Schweden und Finnland."Mit unseren eigenen Webshops schaffen wir eine direkte Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden und können unsere Marke international noch gezielter weiterentwickeln. Die Schweiz ist dabei ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer europaweit starken Direct-to-Consumer-Präsenz", so Gerhard Höllinger.Der Schweizer Onlineshop ist ab sofort unter hoellinger-organics.ch erreichbar.Höllinger Webshop in der Schweiz Zum Webshop (https://hoellinger-organics.ch)Pressekontakt:Himmelhoch GmbHSophie Harfmann, MATelefon: +43 676 623 4144E-Mail: sophie.harfmann@himmelhoch.atOriginal-Content von: Höllinger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163132/6316471