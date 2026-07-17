Schweizer Satelliten- und Nutzlast-Hersteller gibt den Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt vor dem Hintergrund einer seit 2022 durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 110 und eines Auftragsbestands von insgesamt mehr als $500 Millionen.

SWISSto12, ein Pionier der neuen Weltraumwirtschaft, gab heute den Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von $70 Millionen (€61 Millionen) bekannt. Dies folgt auf die Bewilligung von $84,8 Millione (€73 Millionen) durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für das ARTES-Partnerschaftsprojekt "HummingSat", mit dem die ESA SWISSto12 bei der Entwicklung und Validierung von HummingSat im Orbit unterstützt.

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SWISSto12 will scale its manufacturing and integration capacity to meet accelerating demand from commercial and sovereign government customers.

Die Serie-C-Finanzierungsrunde folgt auf eine Phase anhaltenden geschäftlichen Wachstums des Unternehmens, das für das Jahr 2025 einen Umsatz von $140 Millionen (€121 Millionen) verzeichnet und dessen Gesamtauftragsvolumen mittlerweile $500 Millionen (€432 Millionen) übersteigt, was 2026 zu einem positiven EBITDA führen wird.

Bis heute hat SWISSto12 sieben Verträge über seinen geostationären (GEO) Kleinsatelliten "HummingSat" mit weltweit führenden Satellitenbetreibern, darunter SES und Viasat, abgeschlossen. Das Unternehmen hat zudem sein Geschäftsfeld "HummingLink" das Multi-Orbit-Lösungen für Nutzlasten und Antennen umfasst auf Kundenprogramme für Konstellationen in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) sowie auf verschiedene Missionen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet. Über 2.000 HummingLink-Lösungen sind mittlerweile im Rahmen aktiver Weltraummissionen im Orbit im Einsatz.

Mit dieser neuen Finanzierungsrunde baut das Unternehmen seine Fertigungs- und Integrationskapazitäten aus, um der steigenden Nachfrage von gewerblichen Kunden und staatlichen Auftraggebern gerecht zu werden. Die Nachfrage bezieht sich sowohl auf HummingLink fortschrittliche Nutzlastlösungen für mehrere Umlaufbahnen als auch auf HummingSat, die GEO-Satellitenproduktlinie von SWISSto12.

Fredrik Gustavsson, Finanz- und Strategievorstand von SWISSto12, sagte: "Die Finanzlage von SWISSto12 ist solide und wir sind auf globales Wachstum ausgerichtet: $140 Millionen Umsatz für 2025, Kundenaufträge im Wert von über $500 Millionen und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 110 seit 2022. Das sind Beweise für ein agiles Unternehmen, das Kapital effizient einsetzt und in einer schnell wachsenden Branche in großem Umfang agiert. Diese Serie-C-Finanzierungsrunde gibt uns weiteren Auftrieb, um der starken Nachfrage eines sich rasch entwickelnden und wachsenden Raumfahrt-, Satelliten- und Telekommunikationsmarktes gerecht zu werden."

Emile de Rijk, CEO und Gründer von SWISSto12, sagte: "Der Weltraum wird zunehmend als unverzichtbare Infrastruktur für die Weltwirtschaft entdeckt. In diesem wachsenden Markt eröffnen unsere Lösungen für Nutzlasten und Satelliten unseren Kunden bedeutende neue Möglichkeiten. Mit unseren Produkten unterstützen wir spannende neue Projekte unserer Kunden von der direkten Geräteanbindung über Medienübertragung und Datenrelais zwischen Satelliten bis hin zu souveränen Kommunikationsinfrastrukturen. Viele von ihnen umfassen mehrere Umlaufbahnen. Mit der Finanzierungsrunde der Serie C können wir der wachsenden Nachfrage für jede Nutzlast, jede Plattform und jede Umlaufbahn besser gerecht werden."

Über SWISSto12 SA

SWISSto12 ist ein führender Wegbereiter der neuen Weltraumwirtschaft und nutzt patentierte Fertigungs- und Konstruktionstechnologien wie den 3D-Druck zur Herstellung bahnbrechender Nutzlasten. Diese können auf jeder Plattform, für jede Mission und in jeder Umlaufbahn eingesetzt werden entweder auf einem Satelliten eines Drittanbieters oder auf der firmeneigenen kompakten, geostationären Plattform HummingSat. SWISSto12 wurde 2011 gegründet und liefert derzeit Nutzlasten für mehrere LEO-Konstellationen sowie sieben HummingSat-GEO-Plattformen an globale Betreiber. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von $140 Millionen, verfügt über Auftragsbestände im Wert von über $500 Millionen und verzeichnet seit 2022 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 110 %. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.swissto12.com

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