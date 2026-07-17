Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Freitag, 14. August 2026, 23.00 UhrNeue FolgenZDF Comedy Sommer mit Till ReinersStand-up mit den Stars der deutschen SzeneZum Auftakt der neuen Staffel begrüßt Gastgeber Till Reiners die Comedians Tahnee, Assane Badiane und Björn von Morgenstern auf der Bühne.Sommer macht lustig: In sechs stimmungsvollen Shows unter freiem Himmel präsentiert der erfolgreiche Satiriker Till Reiners die größten Stars und talentiertesten Newcomer der deutschen Stand-up-Comedy.Sechsmal in Folge zeigt das ZDF am Freitagabend Stand-up-Comedy vom Feinsten. Der "ZDF Comedy Sommer" steht für beste Unterhaltung ohne erhobene Zeigefinger und mit der Leichtigkeit eines Sommerabends.Moderator und Stand-up-Comedian Till Reiners freut sich auf seine Gäste: "'Der ZDF Comedy Sommer' ist das Raclette des deutschen Fernsehens. Also alles, was geil ist, kommt hier zusammen! Nur sind in den Pfännchen keine Pellkartoffeln oder Champignons, sondern Comedians. Und ich bin der Käse obendrauf!"Sechs Folgen "ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners" werden bis bis zum 18. September freitagnachts gesendet.Bereits zum Auftakt der Staffel stehen alle sechs Ausgaben im ZDF-Streamingportal zur Verfügung.Freitag, 21. August 2026, 23.45 UhrZDF Comedy Sommer mit Till ReinersStand-up mit den Stars der deutschen SzeneIn Folge zwei der Reihe begrüßt Till Reiners Fitness-Papst Atze Schröder, Shopping-Queen Mirja Regensburg und den selbst ernannten Ballermann-Star Julius Fischer auf der Bühne.Sommer macht lustig: In sechs stimmungsvollen Shows unter freiem Himmel präsentiert der erfolgreiche Satiriker Till Reiners die größten Stars und talentiertesten Newcomer der deutschen Stand-up-Comedy.Sechsmal in Folge zeigt das ZDF am Freitagabend Stand-up-Comedy vom Feinsten. Der "ZDF Comedy Sommer" steht für beste Unterhaltung ohne erhobene Zeigefinger und mit der Leichtigkeit eines Sommerabends.Moderator und Stand-up-Comedian Till Reiners freut sich auf seine Gäste: "'Der ZDF Comedy Sommer' ist das Raclette des deutschen Fernsehens. Also alles, was geil ist, kommt hier zusammen! Nur sind in den Pfännchen keine Pellkartoffeln oder Champignons, sondern Comedians. Und ich bin der Käse obendrauf!"Sechs Folgen "ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners" werden bis bis zum 18. September freitagnachts gesendet.Bereits zum Auftakt der Staffel stehen alle sechs Ausgaben im ZDF-Streamingportal zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6316484