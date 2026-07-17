1Password kann deine Passwörter jetzt Claude zur Verfügung stellen, ohne dass entsprechende KI-Agenten sie sehen. So funktioniert das. Dank Browser-Extensions übernehmen künstliche Intelligenzen im sogenannten Agenten-Modus immer häufiger Aufgaben der User:innen beim Surfen. Das Problem: Passwort-Abfragen sind im Surf-Alltag allgegenwärtig - und das Passwort mit einem KI-Agenten zu teilen, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Der Passwortmanager 1Password ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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