Berlin (ots) -Vorhang auf, Bayreuth live bei BILD! Nach der erfolgreichen Live-Übertragung von Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" aus der Berliner Staatsoper Unter den Linden - mit Bülent Ceylan in der Sprechrolle des Bassa Selim - bringt BILD das nächste große Opernereignis direkt zu den Nutzerinnen und Nutzern.Am Sonntag, 26. Juli 2026, zeigt BILDplus ab 16:00 Uhr live die Premiere von Richard Wagners Oper "Rienzi" von den Bayreuther Festspielen. Die Übertragung entsteht in Kooperation mit STAGE+, dem Streamingangebot des weltweit führenden Klassik-Labels Deutsche Grammophon. Mit "BILD meets Klassik" wird eines der wichtigsten Kulturereignisse des Jahres digital erlebbar: live, nah dran und für ein großes Publikum zugänglich. Hier geht es zur Anmeldung. Auch WELTplus-Abonnenten können den Livestream bei WELT sehen.Für die Bayreuther Festspiele ist 2026 ein besonderes Jahr: Sie feiern ihr 150-jähriges Bestehen. Und passend zum Jubiläum gibt es eine echte Premiere auf dem Grünen Hügel: "Rienzi" wird erstmals in der Geschichte der Festspiele in Bayreuth aufgeführt. In der Titelrolle des Cola di Rienzi ist Heldentenor Andreas Schager zu erleben. Die Neuinszenierung stammt von Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka, am Pult steht die französische Dirigentin Nathalie Stutzmann.Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen: "Oper kann überwältigen, berühren, begeistern - und sie gehört nicht nur ins Festspielhaus, sondern mitten zu den Menschen. Genau dafür steht 'BILD meets Klassik'. Gemeinsam mit STAGE+ bringen wir die 'Rienzi'-Premiere live vom Grünen Hügel direkt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern. Große Kultur, digital, nahbar und live bei BILD."Dr. Clemens Trautmann, Präsident Deutsche Grammophon: "Richard Wagner selbst wollte sein Werk allen Musikfreunden möglichst breit und einfach zugänglich machen. Mit der gemeinsamen Reichweite, Technologie und Inhalte-Kompetenz von BILDplus und STAGE+ übersetzen wir diese Ambition zum Jubiläum der Bayreuther Festspiele ins Digitalzeitalter."Teil des gemeinsamen Angebots von BILDplus und STAGE+ sind außerdem die zehn zentralen Opern Wagners, die regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen aufgeführt werden. Dafür präsentiert STAGE+ ausgewählte Inszenierungen aus mehreren Jahrzehnten im Rahmen der exklusiven Kooperation.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6316500