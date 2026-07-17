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Ölschock belastet Gold und Silber doppelt: Höhere Zinserwartungen und steigende Minenkosten setzen Edelmetalle unter Druck. Warum Notenbanken dennoch den Goldpreis stützen.

Der Goldpreis notiert bei 3.992,55 USD, Silber bei 55,44 USD - beide auf oder nahe Mehrmonatstiefs. Verantwortlich ist ein Ölschock, den die meisten Anleger falsch einordnen. Er trifft Edelmetalle nämlich nicht einmal, sondern zweimal: über die Zinserwartungen und über die Produktionskosten der Minen.

Die Ausgangslage: 29 Prozent unter dem Hoch

Gold hat am Donnerstag die Marke von 4.000 USD getestet und liegt damit rund 29% unter dem Allzeithoch von 5.595,47 USD vom 29. Januar 2026 - dem tiefsten Niveau seit November 2025. Silber trifft es härter: Bei 55,44 USD notiert das weiße Metall gut 54% unter seinem Januar-Hoch von rund 121 USD. Die Gold-Silber-Ratio ist damit auf 72,0 geklettert, nach etwa 69,6 noch Mitte der Woche. Silber verliert also weiter relativ an Boden - ein klassisches Zeichen dafür, dass hier keine Edelmetall-These verkauft wird, sondern eine Zins-These gehandelt wird.

Der erste Schlag: Öl treibt die Zinserwartungen



Der Auslöser sitzt nicht im Edelmetallmarkt, sondern in der........

Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

Goldpreis unter 4.000 USD: Warum der Ölpreis Gold gleich zweimal trifft

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