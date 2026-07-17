Zum 01.07.2026 hat Ralf Krause-Maier die Leitung der neuen Abteilung Vertrieb und Marketing übernommen. Er trägt die Verantwortung für die strategische und operative Weiterentwicklung beider Bereiche und soll die kundenorientierte Ausrichtung sowie die Positionierung der GVV Versicherungen im Markt mitgestalten. Die GVV Versicherungen wollen ihre Vertriebs- und Marktausrichtung stärken: Seit dem 01.07.2026 ist Ralf Krause-Maier Leiter der neuen Abteilung Vertrieb und Marketing. Er ist verantwortlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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