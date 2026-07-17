Die LV 1871 hat zwei neue Risikoleben-Tarife auf den Markt gebracht. Beide Tarife enthalten neben einem vorläufigen Versicherungsschutz eine Vorableistung, eine Sofortleistung und eine ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie. Im Extra-Tarif sind zusätzliche Leistungen enthalten. Das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit wächst, erklärt die LV 1871 mit Verweis auf ihren "Resilienz-Check". 49% der Menschen geben darin an, dass ihr Sicherheitsbedürfnis gestiegen ist. Gleichzeitig fühlen sich 52% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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