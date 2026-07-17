Laut Bitkom hat jeder zehnte Verbraucher vor einem Versicherungsabschluss schon einmal eine KI um Rat gefragt. fb research hat am Beispiel einer Hausrat getestet, wie gut Chat GPT in der Beratung abschneidet. Das Ergebnis bezeichnen die Experten von fb research als "überraschend". Immer mehr Verbraucher setzen beim Thema Versicherungen auf die Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom würde sich eine knappe Mehrheit von 52% gerne von einer KI beim Ausfüllen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact