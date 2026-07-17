Ethereum Prognose im Juli 2026 nach drei Verlustquartalen und der ersten ETF-Wende seit Mai

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ETH notiert Mitte Juli 2026 bei rund 1.810 Dollar und hat damit erstmals in seiner Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen. Der Fear and Greed Index verharrt bei 23 und signalisiert extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Gleichzeitig verzeichneten Spot-ETH-ETFs in der Woche bis zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen wieder Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, doch Standard Chartered hält an 4.000 Dollar fest. Reicht dieser Widerspruch zwischen technischer Schwäche und frischem Kapital für eine echte Wende der Ethereum Prognose?

Ethereum Prognose nach historischen Verlustquartalen und frischen ETF-Zuflüssen

ETH eröffnete den Juli 2026 bei rund 1.570 Dollar auf einem Mehrmonatstief und hat sich seitdem auf 1.810 Dollar erholt. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent laut wallstreet-online. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind eine absolute Premiere in der Kurshistorie von Ethereum. Der Kurs liegt 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025, und ein Short Squeeze am 3. Juli liquidierte bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar.

Am 1. Juli senkte Citi die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Im Bärenszenario sieht die Bank ETH bei 1.094 Dollar innerhalb der nächsten zwölf Monate. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital und belasteten die Ethereum Prognose weiter. Dann drehte sich die Stimmung in der zweiten Juliwoche, als die Fonds erstmals seit acht Wochen Nettozuflüsse von 84,42 Millionen Dollar verzeichneten laut CoinMarketCap. Fidelitys FETH führte die Zuflüsse mit 69,2 Millionen Dollar an einem einzigen Tag an, während Bitcoin-ETFs im selben Zeitraum Abflüsse meldeten.

Standard Chartered hält sein ETH-Kursziel für 2026 bei 4.000 Dollar und sieht langfristig sogar 40.000 Dollar bis 2030. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar ins Netzwerk ein. Am selben Tag startete die gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional mit über 500 bestehenden Bankbeziehungen und der Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin.

Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf das dritte Quartal 2026 und soll durch parallele Transaktionsverarbeitung die Gasgebühren deutlich senken. Selbst eine Erholung auf 4.000 Dollar bedeutet nur eine Verdopplung vom aktuellen Niveau, und die Ethereum Prognose zeigt, dass dieser Weg Monate dauern könnte. Wer auf schnellere Ergebnisse setzt, blickt auf Strukturen mit einem eigenen Listing-Katalysator und einem festen Einstiegspreis.

Pepeto als Alternative zur langsamen Erholung der Ethereum Prognose

Die Ethereum Prognose diskutiert Monate an Erholungsarbeit, doch der Presale von Pepeto setzt einen kürzeren Zeitrahmen. Während ETH bei 1.810 Dollar eine Verdopplung auf 3.600 Dollar benötigt, um nur einen Dollar Gewinn pro investiertem Dollar zu liefern, könnte der Übergang vom festen Presale-Preis zum freien Handel ein Vielfaches davon ermöglichen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt als Handelsplattform konzipiert, die jenseits der langsamen Ethereum Prognose einen eigenen Weg zum Ergebnis bietet.

Der Risk Scorer bildet das Herzstück der Plattform und prüft jeden Smart Contract, bevor eine Transaktion ausgeführt wird. Dieses Werkzeug warnt Anleger vor fehlerhaften oder manipulierten Kontrakten und gibt eine klare Risikoeinstufung, die auf anderen Plattformen fehlt. Die Cross-Chain-Bridge ergänzt diesen Schutz, indem sie Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains ohne Gebühren bewegt und damit doppelte Kosten für Händler beseitigt.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während gelistete Token an Wert verloren. SolidProof führte vor dem Start des Presales eine vollständige Prüfung des gesamten Smart-Contract-Codes durch, bei der die Auditoren systematisch jede Vertragskomponente auf Schwachstellen testeten und die Ergebnisse transparent veröffentlichten. Der Token-Supply liegt bei 420 Billionen und orientiert sich am Modell, das dem originalen PEPE-Token zu einer Bewertung jenseits von 11 Milliarden Dollar verhalf.

Tausende Wallets haben ihren Einstieg bereits auf der Pepeto-Website bestätigt, und mit jeder abgeschlossenen Stufe rückt das erwartete Binance-Listing näher. ETH bei 1.810 Dollar müsste sich verdreifachen, um sein altes Hoch zu erreichen, während der Presale-Einstieg bei Pepeto keinen Widerstand über sich hat, bis die Börse den Kurs bestimmt. Die Ethereum Prognose veranschlagt Monate an Erholungsarbeit, doch der Presale setzt einen anderen Zeitrahmen.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, doch der Markt trägt weiterhin Risiken durch das gesamte dritte Quartal. Bei 1.810 Dollar liefert selbst das optimistische Szenario nur begrenzte Vielfache über längere Zeiträume. Wer in vergangenen Zyklen echtes Vermögen aus Krypto aufbaute, traf eine entscheidende Wahl, und diese Wahl bestand darin, zu handeln, bevor der breite Markt die Gelegenheit erkannte. Genau dieses Zeitfenster ist bei Pepeto noch geöffnet, gestützt auf einen Risk Scorer, eine Bridge und ein sich näherndes Listing. Die Ethereum Prognose plant Quartale voraus, doch der Presale auf der Pepeto-Website zielt auf ein einzelnes Listing-Ereignis als Katalysator.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.810 Dollar nach drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen. Citi senkte das 12-Monats-Ziel auf 2.240 Dollar, während Spot-ETFs erstmals seit acht Wochen Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar verzeichneten.

Was macht Pepeto während der schwachen Ethereum Prognose interessant?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet einen Risk Scorer, eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge und ein vollständiges SolidProof-Audit vor dem erwarteten Listing. Alle Details finden Anleger auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).