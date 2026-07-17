Datum der Anmeldung:
13.07.2026
Aktenzeichen:
B13-60/26
Unternehmen:
Ardian Holding S.A.S., Paris; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Munich Electrification GmbH, München
Produktmärkte:
BESS, BMS, Batterie-Energiespeichersysteme, Batteriemanagementsysteme
13.07.2026
Aktenzeichen:
B13-60/26
Unternehmen:
Ardian Holding S.A.S., Paris; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Munich Electrification GmbH, München
Produktmärkte:
BESS, BMS, Batterie-Energiespeichersysteme, Batteriemanagementsysteme
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