Datum der Anmeldung:
08.07.2026
Aktenzeichen:
B4-59/26
Unternehmen:
VAFO Group a.s., Chráany, Tschechische Republik; Erwerb sämtlicher Anteile an der Pets Deli Tonius GmbH
Produktmärkte:
Nass- und Trockenfutter Nahrungsergänzungsmittel Snacks für Katzen und Hunde
08.07.2026
Aktenzeichen:
B4-59/26
Unternehmen:
VAFO Group a.s., Chráany, Tschechische Republik; Erwerb sämtlicher Anteile an der Pets Deli Tonius GmbH
Produktmärkte:
Nass- und Trockenfutter Nahrungsergänzungsmittel Snacks für Katzen und Hunde
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