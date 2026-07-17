Ein komplexes Maßnahmenpaket mit Gehirn-Computer-Schnittstellen (Computer Brain Interface, BCI) ermöglichte einem Querschnittsgelähmten wieder Zugang zu seiner Hand. Ob auch andere Betroffene davon profitieren können, ist ungewiss. Wochenlanges Algorithmen-Training, elektrische Stimulation und ein doppelter Bypass zum Gehirn verhalfen einem Querschnittsgelähmten zu ungeahnten Fähigkeiten. Der heute 45-jährige Keith Thomas aus Massapequa im Bundesstaat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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