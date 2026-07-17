Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar sind die Erwartungen eines weiteren Zinsschritts der EZB zuletzt spürbar gestiegen. Der Dreimonatssatz auf Sicht von 12 Monaten notiert derzeit bei rund 2,9%, nachdem er Anfang Juli noch bei 2,6% lag, so die Analysten der Helaba.Es sei jedoch nicht zu erwarten, dass der EZB-Rat in der kommenden Sitzung die Leitzinsen anheben werde. Verantwortlich dafür seien insbesondere die zuletzt relativ günstigen Inflationsdaten aus dem Euroraum und die weiterhin bestehende Chance auf moderate Zweitrundeneffekte des Ölpreisanstiegs. Ausschlaggebend für die Sitzung nach der Sommerpause im September dürfte das dann herrschende geopolitische Umfeld sein. Eine Zinsanhebung sei somit noch keine ausgemachte Sache. Die langfristigen Inflationserwartungen seien unverändert stabil. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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