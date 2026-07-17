Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Konflikt im Nahen Osten hat die Märkte wieder voll im Griff, so die Deutsche Börse AG. Die neuen Angriffe der USA auf iranische Ziele und damit verbundene Sorgen vor möglichen Zerstörungen der Ölinfrastruktur hätten zu steigenden Ölpreisen und Anleiherenditen geführt. Die deutlich niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten seien in diesem Umfeld zur Nebensache worden. "Normalerweise hätten die Zahlen den Markt beflügeln sollen, aber im Moment liegt der Fokus mehr auf der politischen Situation", erkläre Arthur Brunner von der ICF Bank. Die geringe Teuerungsrate werde nur "als Momentaufnahme wahrgenommen". Für die Zukunft würden durch den anhaltenden Konflikt wieder höhere Inflationsraten und damit auch Leitzinserhöhungen der Notenbanken befürchtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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