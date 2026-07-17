Das in Peking ansässige Startup Moonshot AI hat sein neues Spitzenmodell vorgestellt, das Fable 5 von Anthropic Konkurrenz machen soll. Dadurch könnte sich der Vorsprung von US-Anbietern weiter verkleinern. Im Wettstreit um die KI-Dominanz liefern sich China und die USA seit Längerem einen intensiven Konkurrenzkampf. Dieser geht jetzt in eine neue Runde: Wie Fortune berichtet, hat das chinesische Startup Moonshot AI sein neues Modell Kimi K3 vorgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n