Brühl/Bonn (ots) -Am Rande des deutsch-französischen Ministerrats fordert Finanzminister Lars Klingbeil ein geeintes Europa im digitalen Bereich. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte er: "Wir wollen, dass die nächsten digitalen Champions auch aus Europa kommen, um, auch nochmal, diesem ganzen Denken der Tech Bros aus den USA was entgegenzusetzen." "Wir dürfen nicht Leuten wie Elon Musk oder Peter Thiel die digitale Zukunft überlassen", so Klingbeil. Elon Musk mische sich in Frankreich in eine Wahl ein. Dies zeige, "dass die nicht nur wirtschaftliche Macht haben, sondern auch eine politische Ideologie verfolgen und da muss ein starker europäischer Markt, eine starke Digitalisierung aus Europa vorangetrieben die Antwort sein."Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen könne er dafür sorgen, die Wachstumsfinanzierung voranzutreiben. In den letzten Wochen seien beispielsweise bei der gemeinsamen Kapitalmarktunion Fortschritte erzielt worden. "Das verändert die Rolle Europas in der Welt. Das zeigt, wir sind attraktiv für Investitionen auch", so der Finanzminister bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/sqXPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6316687