IREN spaltet die Wall Street wie kaum ein anderer KI-Infrastruktur-Wert. Macquarie und Jefferies sehen deutliches Aufwärtspotenzial, JPMorgan hält an seiner Verkaufsempfehlung fest. Charttechnisch steht die Aktie jetzt direkt an einer entscheidenden Unterstützungszone. Wall Street tief gespalten Kaum ein Analystenbild ist derzeit so uneinheitlich wie das zu IREN. Macquarie bestätigte zuletzt ihr Outperform-Rating mit Kursziel 90 US$, Jefferies nahm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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