Donald Trumps Beiträge auf Truth Social können Börsenkurse bewegen. Nun will sein Medienunternehmen aus dem Informationsvorsprung ein Geschäftsmodell machen. Wenn der US-Präsident Donald Trump sich auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social zu Wort meldet, kann das schon mal die Märkte bewegen. Nun will Trump seine Posts offenbar zu Geld machen. Sein Medienunternehmen Trump Media kündigte an, gegen Bezahlung einen schnelleren Zugang zu wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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