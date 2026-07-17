Mainz (ots) -
Woche 30/26
Sa., 18.7.
Bitte Programmänderung ab 23.35 Uhr beachten:
23.35 aspekte (23.34/HD/UT)
Was darf man heute noch singen?
"Keine Angst" und die Anstalt
Moderation: Jo Schück
Deutschland 2026
Im Streaming: 18. Juli 2026, 17.00 Uhr bis 17. Juli 2028
23.50 Filmnacht im ZDF (VPS 23.35)
Danger Park - Tödliche Safari
1.20 Was geschah am Montag? (VPS 1.05)
3.15 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino (VPS 3.00)
3.45 heute-show extra - Das Quiz (VPS 3.30)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 4.00)
5.00- SOKO Stuttgart (VPS 4.45)
5.45
So., 19.7.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6316792
Woche 30/26
Sa., 18.7.
Bitte Programmänderung ab 23.35 Uhr beachten:
23.35 aspekte (23.34/HD/UT)
Was darf man heute noch singen?
"Keine Angst" und die Anstalt
Moderation: Jo Schück
Deutschland 2026
Im Streaming: 18. Juli 2026, 17.00 Uhr bis 17. Juli 2028
23.50 Filmnacht im ZDF (VPS 23.35)
Danger Park - Tödliche Safari
1.20 Was geschah am Montag? (VPS 1.05)
3.15 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino (VPS 3.00)
3.45 heute-show extra - Das Quiz (VPS 3.30)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 4.00)
5.00- SOKO Stuttgart (VPS 4.45)
5.45
So., 19.7.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6316792
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