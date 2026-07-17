KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark ist erneut EU-Meister bei der zügigen Vermittlung von Arbeitslosen. Im vergangenen Jahr seien durchschnittlich 40,6 Prozent der Personen, die zu Beginn eines Quartals arbeitslos gemeldet waren, zu Beginn des darauffolgenden Quartals wieder erwerbstätig gewesen, teilte die Denkfabrik Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) am Freitag unter Berufung auf das EU-Statistikamt Eurostat mit. Damit sei Dänemark zum 15. Mal in Folge EU-Spitzenreiter bei der Vermittlung von Arbeitslosen gewesen.

EU-weit lag die Vermittlungsquote von Arbeitslosen in den ersten drei Monaten nach ihrer Kündigung den Angaben zufolge bei 23,3 Prozent. Deutschland lag mit 28,1 Prozent auf Platz sechs.

Die schnelle Vermittlung von Arbeitslosen in neue Stellen führt zu einer geringen Langzeitarbeitslosenquote in Dänemark. 2025 waren 16 Prozent der Arbeitslosen im Königreich mindestens ein Jahr ohne Arbeit. Bei der Vermittlung dieser Menschen war Dänemark ebenfalls EU-Spitzenreiter. Den Angaben zufolge wurden 2025 jedes Quartal durchschnittlich 24 Prozent der Langzeitarbeitslosen in neue Jobs vermittelt - das waren doppelt so viele wie in Deutschland. Der EU-Durchschnitt lag bei neun Prozent.

Der AE führt die schnelle Vermittlung Arbeitsloser auf das sogenannte Flexicurity-Modell in Dänemark zurück. Es verbindet einen geringen Kündigungsschutz mit hohem Arbeitslosengeld, Umschulung und Weiterbildung sowie aktiver und gezielter Vermittlung von Menschen ohne Job. Dies führt dazu, dass Unternehmen weniger Bedenken haben, neue Arbeitskräfte einzustellen, während Angestellte bei einer Kündigung auf soziale Sicherheit und schnelle Vermittlung vertrauen können./roy/DP/he