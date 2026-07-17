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Dow Jones News
17.07.2026 15:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Erneutes Minus erwartet - Tech-Werte bleiben unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Erneutes Minus erwartet - Tech-Werte bleiben unter Druck

DOW JONES--Ein erneuter Abverkauf bei den Technologiewerten dürfte an der Wall Street am Freitag zur Eröffnung für ein kräftiges Minus sorgen. Damit setzt sich übergeordnet die schwache Vortagestendenz fort. Der Future auf den S&P-500 büßt 0,9 Prozent ein. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1,8 Prozent. Damit verliert die KI-Rally weiter an Schwung. Für die Aktien von Intel, Micron, Marvell Technology und Advanced Micro Devices geht es nach den deutlichen Vortagesverlusten um bis zu 4,6 Prozent weiter abwärts.

Dazu kommen die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran. Das US-Militär griff in der Nacht auch zivile Ziele an wie Brücken. Damit zeichnet sich ein Verhandlungslösung weiter nicht ab. Die Ölpreise steigen vor diesem Hintergrund weiter und steuern auf einen Wochengewinn von mehr als 10 Prozent zu, da die Angriffe die Furcht vor weitreichenderen regionalen Störungen schüren. Ein Barrel der Sorte Brent gewinnt 2,2 Prozent auf 86,12 Dollar.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund von Sorgen über den Konflikt im Nahen Osten wird durch geringere Erwartungen an US-Zinserhöhungen ausgeglichen, heißt es.

Der Goldpreis notiert unter der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze und steuert auf einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent zu. Die weiter eskalierenden Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran schüren die Befürchtung, dass höhere Energiepreise die Inflation hoch halten und die US-Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 3.982 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,53 Prozent. Anleihen seien als sicherer Hafen gesucht, heißt es.

Für keinen Impuls sorgen bislang die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die Importpreise erhöhten sich im Juni um 0,3 Prozent, während Analysten hier einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet hatten. Die Baubeginne stiegen im Juni stärker als erwartet, während die Baugenehmigungen kräftiger fielen als prognostiziert. Im Verlauf folgen noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juli und die Industrieproduktion für Juni.

Bei den Einzelwerten gibt es negative Nachrichten von Netflix: Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Netflix erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Für die Netflix-Aktie geht es 11,2 Prozent abwärts. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,14 -0,02    4,15      4,11 
5 Jahre           4,25 -0,03    4,28      4,23 
10 Jahre          4,53 -0,04    4,57      4,52 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1428  -0,1  -0,0013     1,1441     1,1441 
EUR/JPY          185,56  -0,1  -0,2300     185,79    185,8400 
EUR/CHF          0,9225  -0,3  -0,0027     0,9252     0,9246 
EUR/GBP          0,8508  +0,2   0,0020     0,8488     0,8483 
USD/JPY          162,36  -0,0  -0,0200     162,38    162,4300 
GBP/USD          1,3426  -0,4  -0,0050     1,3476     1,3482 
USD/CNY          6,7773  +0,1   0,0047     6,7726     6,7665 
USD/CNH          6,779  +0,1   0,0060     6,7730     6,7728 
AUS/USD          0,6971  -0,4  -0,0025     0,6996     0,7001 
Bitcoin/USD      63.138,20  -1,5  -965,85    64.104,05   64.477,05 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         81,02  +2,6    2,07      78,95 
Brent/ICE         86,12  +2,2    1,89      84,23 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.981,99  +0,3   12,05    3.969,94 
Silber           55,27  -0,4   -0,24      55,51 
Platin         1.571,72  -2,8   -45,78    1.617,50 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

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July 17, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

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