Ein Bastler und Gamer hat seinem alten PC neues Leben eingehaucht. Da das Gerät schon längst kein aktuelles Betriebssystem mehr nutzen kann, hat er es kurzerhand in einen Arcade-Automaten umgewandelt. Und der hat durch die PC-Grundlage einige Tricks auf Lager. Viele Menschen haben wohl zu Hause einen alten Desktop-PC oder Laptop herumstehen, der keinerlei Updates mehr bekommt, aber grundsätzlich noch funktionieren würde. Es gibt viele Optionen, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n