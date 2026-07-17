Die Verkaufswelle bei KI-Aktien erfasst nahezu den gesamten Sektor. Auch die Micron-Aktie verliert weiter an Boden und liegt inzwischen knapp 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Ende Mai. Der Abwärtstrend hat sich zuletzt deutlich verschärft - und technisch rückt nun eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus.Vom Hoch bei 1.255 Dollar ist die Micron-Aktie bis auf aktuell 827 Dollar gefallen. Damit summiert sich das Minus auf rund 34 Prozent. Die wichtige Unterstützung bei 820 Dollar ist nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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