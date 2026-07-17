DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Juli (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 20. Juli 2026 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vm - JP/Börsenfeiertag in Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 17, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

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