Ein KI-Forscher lässt Modelle in einem besonderen Test gegeneinander antreten. GPT, Claude und Gemini sollen Hafenstädte über mehrere Jahrtausende hinweg simulieren. Welche Erkenntnisse sich daraus ziehen lassen. Normalerweise werden KI-Modelle anhand von Benchmarks bewertet und miteinander verglichen. Die reinen Zahlen sind aber für Laien oftmals wenig aussagekräftig und lassen sich bisweilen leicht manipulieren. Der KI-Forscher Ethan Mollick von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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