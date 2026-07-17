Der Silbermarkt rückt wieder stärker in den Fokus. Steigende geopolitische Risiken, ein fragiles Marktumfeld und historische Parallelen sprechen dafür, dass die kommenden Monate für den Sektor besonders spannend werden könnten. Genau dieser Frage geht André Fischer in seinem aktuellen Aktien-Report nach.Er zeigt, warum Silber aus seiner Sicht vor einer neuen, deutlich dynamischeren Phase stehen könnte - und weshalb gerade bestimmte Werte aus dem Sektor in einem solchen Umfeld besonders interessant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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