© Foto: Oliver Berg - dpaFord ruft in den USA 288.314 Explorer zurück. Lose Dachrelingabdeckungen können abfallen und den Verkehr gefährden.Ford ruft in den USA 288.314 Fahrzeuge zurück, da sich die Dachrelingabdeckungen lösen und vom Fahrzeug abfallen könnten, teilte die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) am Freitag mit. Der Rückruf betrifft bestimmte Explorer SUVs der Baujahre 2016-2019 in den USA. Das Risiko besteht in einer sich lösenden Dachrelingabdeckung, die eine Gefahr für die Straße darstellen und somit das Unfallrisiko erhöhen kann. Der Defekt ist bei Ford bereits bekannt. Schon 2021 rief der Konzern in den USA rund 617.000 Explorer der Baujahre 2016 bis 2019 wegen sich lösender …
Enthaltene Werte: US3453708600Den vollständigen Artikel lesen
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